Ozan Tufan'a eleştiri bombardımanı! ''Büyük hayal kırıklığı''

Star.com.tr 29 Aralık 2021 Çarşamba 10:33 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 10:33

Ozan Tufan'ın takımı Watford, İngiltere Premier Lig'in haftasında West Ham United'ı konuk etti. Vicarage Road Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 4-1 galip ayrıldı.

WATFORD DÜŞME HATTINDA

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Puanını 31'e yükselten West Ham, Premir Lig'e 5. sırada bulunuyor. 13 puanda kalan Watford ise düşme hattınının bir sıra üstünde, 17. basamakta yer alıyor.

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OZAN TUFAN 62 DAKİKA SAHADA KALDI

Watford Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Ozan Tufan'a ilk 11'de şans verdi. Ozan 62. dakikada yerini Ken Sema'ya bıraktı.

OZAN TUFAN'A DÜŞÜK PUAN

İngiliz basını Ozan Tufan'ın West Ham United maçındaki performansını yetersiz bulurken, milli futbolcuya 10 üzerinde 4 ile 5 arasında değişen puanlar verdi.

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"OZAN TUFAN ETKİLEYİCİ OLAMADI"

26 yaşındaki futbolcunun performansı için "Orta sahanın merkezinde kötü bir performans sergiledi. Etkili bir oyun sergileyebilmesi için kendisine ilk 11'de nadir bir fırsat verildi fakat oyun çoğunlukla onu pas geçti. Çok etkileyici olamadı, hayal kırıklığı yarattı ve oyundan alındı." yorumu yapıldı.

8 MAÇTA GOL VE ASİSTİ YOK

Watford'un Fenerbahçe'den kiraladığı Ozan Tufan, bu sezon İngiliz takımıyla 8 resmi maça çıktı ve 425 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu süre içinde takımına gol ya da asist katkısı yapamadı.