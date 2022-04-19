Fenerbahçe'de sürpriz bir kararla kaptan Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Sarı-Lacivertli yönetimden kendisine bonservis konusunda yardımcı olunmasını talep etti.

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"EZELİ RAKİPLERE GİDEMEZSİN"

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuya Sarı-Lacivertli kurmayların cevabı net oldu. Fener yönetimi, Ozan'a "Yurt dışından bir kulüp kulüp bulursan yardımcı oluruz. Ancak Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamana izin vermeyiz" yanıtını verdi.

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3.5 MİLYON AVRO BONSERVİS GELİRİ BEKLENİYOR

Bu cevabın ardından Ozan Tufan'ın menajerinin ağırlığı yurt dışı takımlarına verme kararı aldığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'dan ne kadar bir bonservis beklentisinin olduğu ise net değil. Ancak kulübe yakın bazı kaynaklar yönetimin en az 3.5 milyon avro civarında bir bonservis talep edeceğini ifade ediyorlar.