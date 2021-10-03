Star.com.tr 3 Ekim 2021 Pazar 15:07 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 15:09

Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford'da, Xisco Munoz ile yollar ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışları başladı. Premier Lig takımında en güçlü aday Leicester City'yi şampiyon yapan Claudio Ranieri...

İtalyan teknik adamın Premier Lig'e dönüş için Watford ile görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor. Ranieri en son ülkesinin takımlarından Sampdoria'da çalışıyordu ancak şimdi Watford'un yeni çalıştırıcısı olacak gibi görünüyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre, 69 yaşındaki teknik adam ile İngiliz kulübü arasında görüşmeler sürüyor. Di Marzio, Ranieri'nin İngiliz futbolunun en üst seviyesi olan Premier Lig'e geri dönmeye hazır olduğunu da belirtti.

Ranieri, 2017'de Leicester'dan ayrıldığından beri Nantes, Fulham, Roma ve Sampdoria'yı çalıştırdı.