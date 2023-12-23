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Spor

Ozan Tufanlı Hull City, deplasmanda kayıp!

İngiltere Championship 23. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Bristol City'e 3-2 mağlup oldu. Hull City adına 2. golü Ozan Tufan kaydetti.

23 Aralık 2023 Cumartesi 00:58 - Güncelleme:
Ozan Tufanlı Hull City, deplasmanda kayıp!
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İngiltere Championship'in 23. haftasında Liam Manning'in ekibi Bristol City ile Liam Rosenior'un ekibi Hull City karşı karşıya geldi.

Ashton Gate Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bristol City 3-2 kazanırken goller; 25. dakikada penaltıdan Tommy Conway, 76. dakikada Anis Mehmeti ve 84. dakikada Jason Knight kaydetti.

Konuk ekip Hull City'nin gollerini ise 33. dakikada Aaron Connolly ve 45+2'de penaltıdan Ozan Tufan kaydetti.

Hull City'de Ozan Tufan, 90 dakika sahada kaldı ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Hull City 36 puanda kalırken, Bristol City 32 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde Sunderland'i ağırlarken, Bristol City deplasmanda Watford'a konuk olacak.

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