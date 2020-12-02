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Spor

Özbekistan'da hakem canını zor kurtardı! Futbolcudan uçan tekme, taraftardan linç girişimi

Özbekistan'da Neftchi Fergana ve Turon Yaypan arasında oynanan bölgesel maçta taraftarlar sahaya girerek, hakeme linç girişiminde bulundu.

DHA02 Aralık 2020 Çarşamba 13:28 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 13:28
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Özbekistan Pro Ligi'ndeki Neftchi Fergana ve Turon Yaypan takımları arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar, sahada arbedeye yol açtı.

Neftchi Fergana takımı oyuncusu, yanlış kararın ardından Shavkat Nasibullayev adlı hakeme uçan tekme atarak saldırdı. Olayın ardında taraftarlar da sahaya girerek, hakeme linç girişiminde bulundu.

Hakem, polisin yardımı ile güçlükle soyunma odasına götürüldü. Tribünlerde sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı görülürken, hakeme linç girişimi kameralara yansıdı.

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