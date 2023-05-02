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Spor

Özer Hurmacı, Bursaspor'a farklı bir kimlik kazandırdı

TFF 2.Lig ekiplerinden Bursaspor, Özer Hurmacı ile golcü bir takım kimliği kazandı.

IHA2 Mayıs 2023 Salı 15:03 - Güncelleme:
Özer Hurmacı, Bursaspor'a farklı bir kimlik kazandırdı
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Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, göreve geldikten sonra yeşil-beyazlı takımın golcü kimliğini de ortaya çıkarttı. Bursaspor, Hurmacı idaresinde 7 maçta 17 gol attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşme hattındayken Bursaspor'un başına geçen ve aldığı olumlu sonuçlarla takımı 12. sıraya kadar yükselten Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, yeşil-beyazlıların golcü kimliğini de gün yüzüne çıkarttı. Bayburt Özel İdare Spor maçıyla kariyerine adım atan Hurmacı, İnegölspor, 24Erzincanspor, Düzcespor, Menemen FK, Isparta 32 Spor ve Arnavutköy Belediyespor müsabakalarından 15 puan elde etti. Yeşil-beyazlı takım, rakip fileleri de tam 17 kez havalandırdı. Özer Hurmacı yönetiminde çıktığı maçlarda 2.4 gol ortalamasına ulaşan Bursaspor, kalesinde ise 9 gol gördü.

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