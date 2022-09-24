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  • Özgür Baran Aksaka: Gerçekten hayal gibi, nereye baksan yıldız oyuncu var
Spor

Özgür Baran Aksaka: Gerçekten hayal gibi, nereye baksan yıldız oyuncu var

Hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da genç oyuncu Özgür Baran Aksaka, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Eylül 2022 Cumartesi 22:40 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın genç oyuncusu Özgür Baran Aksaka, İstanbulspor ile oynadıkları ve 2-1 kazandıkları hazırlık maçı sonrası konuştu.

Baran Aksaka yaptığı açıklamada, "Okan hocaya teşekkür ediyorum. Galatasaray altyapısında oynayan her oyuncunun hayalidir taraftarın önünde maça çıkmak. Bizim için lig maçı gibiydi. Mükemmel bir atmosfer vardı. Oyun içinde kopmalar da oldu ama genel anlamda iyi oyun ortaya koyduk." dedi.

Baran Aksaka ayrıca, "Hafta içinde Fredrik ile Mata ile konuştum. Mata ve Midtsjö gibi oyuncularla oynuyorsunuz. Bu gerçekten hayal gibi. Nereye baksan yıldız oyuncu var." diyerek sözlerini noktaladı.

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