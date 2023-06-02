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Spor

Özgür Baran Aksaka: Şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun

Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyon olan Galatasaray'da genç futbolcu Özgür Baran Aksaka basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

IHA2 Haziran 2023 Cuma 21:27 - Güncelleme:
Özgür Baran Aksaka: Şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun
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Galatasaray'ın genç futbolcu Özgür Baran Aksaka, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan genç futbolcu Özgür Baran Aksaka, şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Gençler olarak hepimiz çok mutluyuz. Cumhuriyetin 100. yılında kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Çok güzel bir sezon geçirdik. Çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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