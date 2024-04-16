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Spor

Palmeiras, Felipe Anderson'u kadrosuna kattı

Brezilya ekiplerinden Palmeiras, Lazio'da forma giyen 31 yaşındaki Felipe Anderson'u transfer ettiğini açıkladı.

AA16 Nisan 2024 Salı 11:14 - Güncelleme:
Palmeiras, Felipe Anderson'u kadrosuna kattı
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Palmeiras, İtalya temsilcisi Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat oyuncusu Felipe Anderson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Palmeiras'tan yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, temmuz ayında yeni takımının kadrosuna katılacağı belirtildi.

Anderson'un sözleşmesinin 31 Aralık 2027'ye kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Felipe Anderson, bu sezon Lazio formasıyla toplam 44 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 39'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 3304 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 5 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulundu.

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