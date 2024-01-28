Yunanistan Ligi'nde 20. hafta maçında PAOK ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu yönetimindeki PAOK, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'u 2-1 mağlup etti.

BAKASETAS'IN İLK GOLÜ YETMEDİ!

PAOK'a galibiyeti getiren golleri 43. ve 56. dakikalarda Kiril Despodov kaydetti. Gollerin asistlerini ise Taison yaptı.

Panathinaikos'un tek golü 51. dakikada penaltıdan Trabzonspor'dan transfer edilen Anastasios Bakasetas'tan geldi. Ancak Bakasetas'ın yeni takımındaki ilk golü puana yetmedi.

SAMET AKAYDIN OYNAMADI

Konuk ekip Panathinaikos'ta Willian Arao ve Anastasios Bakasetas maça 11'de başladılar ve 90 dakika sahada kaldılar. Samet Akaydın ise yedek başladığı maçta şans bulamadı.

MAÇTA GERGİN ANLAR

Ev sahibi PAOK'un 43. dakikada attığı golün ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyetler arasında gergin anlar yaşandı. Fatih Terim ile Razvan Lucescu tartışma yaşadı. Yaşanan gerginliği sahaya giren polisler yatıştırdı.

Olayların ardından Panathinaikos yardımcı antrenörü Necati Ateş sarı kart gördü.

PANATHINAIKOS ÜÇÜNCÜ SIRADA

PAOK sahasında aldığı galibiyetin ardından 47 puanla haftayı lider kapattı. Fatih Terim ile ligde ilk kez kaybeden Panathinaikos 44 puanda kaldı ve 45 puanlı AEK'nın ardından haftayı üçüncü sırada bitirdi.

Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos, 4 Şubat tarihinde ezeli rakibi Olympiakos'u ağırlayacak. PAOK, Atromitos'a konuk olacak.

YUNANİSTAN LİGİ PUAN DURUMU

Şampiyonluk yarışındaki takımlardan AEK, evinde OFI Crete'yi 3-0'lık skorla mağlup etti ve ikinci sıraya yükseldi.

Günün diğer kritik maçında Olympiakos, PAS Giannina'yı 3-1 mağlup ederek zirveye ortak oldu. Beşiktaş'ın eski hocası Carvalhal'in çalıştırdığı Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri Ntoi, Fran Navarro ve Stevan Jovetic kaydetti.

1. (47) PAOK

2. (45) AEK

3. (44) Panathinaikos

4. (41) Olympiakos