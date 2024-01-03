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Spor

Panathinaikos'ta güzel başlangıç! Fatih Terim, ilk maçında galibiyeti aldı

Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim ilk maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam, PAS Giannina karşısında ilk galibiyetini aldı.

3 Ocak 2024 Çarşamba 23:53 - Güncelleme:
Panathinaikos'ta güzel başlangıç! Fatih Terim, ilk maçında galibiyeti aldı
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Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren ve ikinci sırada bulunan Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos 16. hafta maçında ligin dibine demir atan PAS Giannina ile karşılaştı. Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanacak mücadele, (TSİ) 22.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Panagiotis Tsiaras yönetti.

FATİH TERİM İLK MAÇINDA GALİBİYETİ ALDI

Fatih Terim'in ilk maçına çıktığı karşılaşmada Panathinaikos, PAS Giannina karşısında 2-0 galip geldi ve 3 puana uzandı. Yunanistan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Ioannidis, 48. dakikada Vilhena attı.

WILLIAN ARAO İLK 11'DE BAŞLADI

Tecrübeli hoca, maçta 5 oyuncu değişikliği yaptı. Karşılaşmaya bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan Willian Arao ilk 11'de başladı.

Yunan ekibi aldığı 3 puanla ligdeki yerini korudu ve 2. sırada kaldı. Ligin zirvesinde yer alan PAOK da bu hafta 3 puanı hanesine yazdırdı.

Star Gazetesi

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