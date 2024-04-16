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Spor

Panathinaikos'ta Fatih Terim için karar verildi

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim'in geleceği hakkında karar verildi.

16 Nisan 2024 Salı 14:18 - Güncelleme:
Panathinaikos'ta Fatih Terim için karar verildi
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Yunanistan'ın dev kulüplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Milli Takım ve Galatasaray ile elde ettiği başarılarla efsaneler arasına giren tecrübeli teknik adam gelecek sezonun planlarını da yapmaya başladı.

Başarılı teknik adamın, Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile bir araya geldiği ve gelecek sezon planlamasına başladığı öğrenildi.

Terim, bu sezon lig sıralaması ne olursa olsun yoluna Yunan ekibiyle devam edecek.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Fatih hoca yeni sezon için kamp yerini belirledi ve Avusturya'da karar kılındı. Terim'in listesi doğrultusunda gelecek sezon için arayışlara da başlandı.

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