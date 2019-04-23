Paralarını çıkarttılar

TRABZONSPOR bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden kâra geçti. Bordo-Mavililer sezon başında kadrosuna bonservisiyle kattığı ya da kiraladığı Nwakaeme, Ekuban, Toure ve Hosseini için 2 milyon 150 bin euro (Yaklaşık 14 milyon TL) ödedi. Amiri ise bedelsiz geldi. Yeni transferlerden Nwakaeme 10 gol, 7 asist, Ekuban 5 gol 2 asistle oynadı. Toure ve Hosseini ise savunmadaki başarılı oyunları ile birçok maçta kazanılan puanlara katkı sağladı. Yeni transferlerin katkısı ile alınan puanlardan ise Trabzonspor 23 milyon liralık puan primi almaya hak kazandı. Böylece yeni transferler kendi maliyetlerini fazlasıyla karşıladılar.