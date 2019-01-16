KARTAL’IN A Takımından Sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı, satış listesinde olan Tolgay Arslan için teklifler olduğunu ancak bu oyuncuya bir yatırım yaptıklarını belirterek, “Bunun karşılığını mutlaka almalıyız. Ancak değerini bulduğunda gönderebiliriz. Parayı veren Tolgay’ı alır” dedi. Kavalcı, Tolgay’a Galatasaray’dan teklif olmadığını sözlerine ekledi. Kadro dışı bırakılan futbolcularla ilgili olarak Teknik Direktör Şenol Güneş’in bir isteği olursa üzerlerine düşen görevi yapacaklarını vurgulayan Kavalcı şöyle devam etti: “Gökhan Töre ile ilgili herhangi bir talep gelmedi. Adriano’nun futbolu Beşiktaş’ta bırakmasını isteriz. Teklifimizi yaptık bekliyoruz. Şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir cevap gelmedi. Sağ bek arayışımız sürüyor.”