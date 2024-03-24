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Spor

Paredes'ten Galatasaray itirafı!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak Roma'yı tercih eden Paredes transfer süreciyle ilgili itirafta bulundu.

24 Mart 2024 Pazar 15:30 - Güncelleme:
Paredes'ten Galatasaray itirafı!
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İtalyan ekibi Roma'nın orta sahası Leandro Paredes, ülkesi Arjantin'in El Salvador'u 3-0 mağlup ettiği maçtan sonra konuştu.

90 dakika maçta görev yapan Paredes, Roma'nın kendisine iyi geldiğini itiraf etti.

"GEÇİŞ YAŞADIK"

"Roma'da güzel günler geçirdiğimi söylesem yanlış olmaz. Mourinho'dan sonra De Rossi'nin gelmesiyle farklı bir geçiş yaşadık. İmza attığım ilk günden bu güne kadar uyum sorunuyla karşılaşmadım. İtalya'da ben ve ailem her zaman kendimizi mutlu hissediyoruz."

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"

"PSG'den ayrılacağımı biliyordum. Türkiye, Arabistan ve ABD gibi yerlerden teklif aldım. İstanbul, Dubai veya Los Angeles'da çok iyi paralar kazanabilirdim. Henüz 29 yaşındayım futbola aç olduğumu herkese kanıtlamam gerekiyordu. Bu yüzden Roma'yı tercih ettim."

GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ

Arjantinli orta sahanın transferi için Galatasaray çok yoğun görüşme halindeydi. Sarı-kırmızılılar, PSG ile anlaşma sağlamış ancak oyuncu başka teklifleri dinleme kararı almıştı. Daha sonra Paredes 2.5 milyon Euro karşılığında Roma'ya gidince, Galatasaray Ndombele'yi tercih etti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Serie A ekibiyle 38 maça çıkan Paredes, 3 gol atıp 7 asistlik katkı verdi.

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