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Spor

Paris Saint-Germain evinde Marsilya'yı affetmedi

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 32. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Marsilya'yı 2-1 mağlup ederek puanını 74'e yükseltti. Konuk ekipte forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 45 dakika sahada kaldı.

AA18 Nisan 2022 Pazartesi 00:32 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 00:48
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG) evinde Olimpik Marsilya'yı 2-1 yenerek, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Ligin 32. hafta mücadelesinde, lider PSG, en yakın takipçisi Marsilya'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip, yıldız futbolcu Neymar'ın 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Duje Caleta-Car 31. dakikada skorda eşitliği sağladı: 1-1. Kylian Mbappe, 45+5. dakikada penaltıyı gole çevirerek PSG'yi öne geçirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.

Sahadan 2-1 üstünlükle ayrılan PSG, sezonun bitmesine 6 hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Puanını 74'e yükselten PSG ile Marsilya arasındaki puan farkı 15'e yükseldi. Marsilya 59 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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