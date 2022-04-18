Paris Saint-Germain evinde Marsilya'yı affetmedi

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG) evinde Olimpik Marsilya'yı 2-1 yenerek, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.
Ligin 32. hafta mücadelesinde, lider PSG, en yakın takipçisi Marsilya'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip, yıldız futbolcu Neymar'ın 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Duje Caleta-Car 31. dakikada skorda eşitliği sağladı: 1-1. Kylian Mbappe, 45+5. dakikada penaltıyı gole çevirerek PSG'yi öne geçirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.
Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.
Sahadan 2-1 üstünlükle ayrılan PSG, sezonun bitmesine 6 hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.
Puanını 74'e yükselten PSG ile Marsilya arasındaki puan farkı 15'e yükseldi. Marsilya 59 puanla ikinci sırada yer alıyor.