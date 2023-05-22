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Spor

Paris Saint-Germain şampiyonluk için gün sayıyor

Ligue 1'in 36. haftasında Paris Saint Germain deplasmanda Auxerre'i 2-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 00:48 - Güncelleme:
Paris Saint-Germain şampiyonluk için gün sayıyor
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Auxerre'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

Ligue 1'in 36. haftasında lider Paris Saint Germain, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Auxerre'e konuk oldu.

Paris Saint Germain, Fransız yıldız golcüsü Kylian Mbappe'nin 6 ve 8. dakikalarda bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Auxerre, Lassine Sinayoko'nun 51. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi ve maç da 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla 84 puana ulaşan PSG, en yakın rakibi Lens ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

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