İSTANBUL 2°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Paris Saint-Germain, Tanguy Ndombele'yi istiyor
Spor

Paris Saint-Germain, Tanguy Ndombele'yi istiyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'in İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

26 Ocak 2022 Çarşamba 19:11 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 19:11
ABONE OL

Ligue 1 devi Paris Saint Germain, Tottenham'ın orta sahası Tanguy Ndombele için girişimlerini sürdürüyor.

Getfotballnewsfrance'ın haberine göre, Paris ekibinin, 25 yaşındaki oyuncunun transferini gerçekleştirebilmek için orta sahasından bir oyuncuyu satması gerektiği belirtildi.

Haberde ayrıca, İngiliz ekibinin oyuncunun maaşının tamamına karşılık Fransız oyuncuyu kiralık olarak bırakmaya hazır olduğu kaydedildi.

Takımdaki maaş yükünden dolayı satmadan oyuncuyu alamayacak olan Paris Saint Germain'in bir orta saha ile yollarını ayırması gerektiği ancak hiçbir oyuncunun buna yanaşmadığı ifade edildi.

Yıllık yaklaşık 12 milyon euro alan Ndombele bu sezon, Tottenham formasıyla çıktığı 16 maçta, 2gol - 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.