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Spor

Paris Saint-Germain'e evinde sürpriz sonuç!

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, sahasında ağırladığı Brest ile 2-2 berabere kaldı.

29 Ocak 2024 Pazartesi 01:08 - Güncelleme:
Paris Saint-Germain'e evinde sürpriz sonuç!
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Ligue 1, 19. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain sahasında ağırladığı Brest karşısında 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldı.

Paris Saint-Germain'in gollerini 38. dakikada Marco Asensio ve 45. dakikada Randal Kolo Muani, Brest'in gollerini 55. dakikada Mahdi Camara ve 80. dakikada Mathias Pereira Lage kaydetti.

Paris Saint-Germain bu beraberlikle puanını 44'e yükseltirken, Brest ise 35 puana çıktı.

PSG bir sonraki karşılaşmasında Strasbourg deplasmanına giderken, Brest sahasında Nice'i ağırlaycak.

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