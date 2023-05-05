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Spor

Paris'te Messi depremi! Kadro dışı bırakıldı! Karar verildi...

Dünya'nın en büyük yıldızlarından kabul edilen Lionel Messi, şu sıralar formasını giydiği Paris St. Germain taraftarıyla arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Arjantinli futbolcu sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

5 Mayıs 2023 Cuma 10:27 - Güncelleme:
Paris'te Messi depremi! Kadro dışı bırakıldı! Karar verildi...
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Geçtiğimiz hafta Lorient'e 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Marsilya ile arasındaki puan farkını 5'e düşüren Paris ekibinde takımın yıldızı Lionel Messi'nin, ertesi gün takımdan izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a gitmesi büyük yankı uyandırdı.

Taraftarlar büyük yıldıza tepki gösterirken yaşananlar sonrası Paris ekibi ise Arjantinli yıldızı 2 hafta kadro dışı bırakma kararı aldı. Bu gelişmeler üzerine Messi'nin Paris Saint Germain ile bütün bağlarını koparacağı ve altyapısından çıkıp yıllarca başarıyla formasını giydiği Barcelona'ya tekrardan geri dönme isteğinin olduğu belirtildi.

'KALAN HAFTALARDA YOK'

Bu gelişmeler devam ederken Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin bu süreç içerisinde takımla antrenman yapamayacak ve maaşından kesinti yapılacak. 35 yaşındaki dünya yıldızı kalan haftalarda Paris Saint-Germain forması giymek istemediği iddia edildi.

L'Equipe'te yer alan habere göre ise, PSG, Lionel Messi ile görüşerek sözleşmesinin sezon bitmeden sonlandırmak isteyip istemediğini soracak.

BARCELONA'DAN TEKLİF VAR

Messi için eski kulübü Barcelona devrede. Katalan ekibi yıldız oyuncuyu kadrosuna yeniden kazandırmak istiyor. İddiaya göre Barça, Messi'ye 2 yıllık sözleşme önerdi. Messi de bu teklife sıcak bakıyor.

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