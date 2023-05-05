Geçtiğimiz hafta Lorient'e 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Marsilya ile arasındaki puan farkını 5'e düşüren Paris ekibinde takımın yıldızı Lionel Messi'nin, ertesi gün takımdan izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a gitmesi büyük yankı uyandırdı.

Taraftarlar büyük yıldıza tepki gösterirken yaşananlar sonrası Paris ekibi ise Arjantinli yıldızı 2 hafta kadro dışı bırakma kararı aldı. Bu gelişmeler üzerine Messi'nin Paris Saint Germain ile bütün bağlarını koparacağı ve altyapısından çıkıp yıllarca başarıyla formasını giydiği Barcelona'ya tekrardan geri dönme isteğinin olduğu belirtildi.

'KALAN HAFTALARDA YOK'

Bu gelişmeler devam ederken Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin bu süreç içerisinde takımla antrenman yapamayacak ve maaşından kesinti yapılacak. 35 yaşındaki dünya yıldızı kalan haftalarda Paris Saint-Germain forması giymek istemediği iddia edildi.

L'Equipe'te yer alan habere göre ise, PSG, Lionel Messi ile görüşerek sözleşmesinin sezon bitmeden sonlandırmak isteyip istemediğini soracak.

BARCELONA'DAN TEKLİF VAR

Messi için eski kulübü Barcelona devrede. Katalan ekibi yıldız oyuncuyu kadrosuna yeniden kazandırmak istiyor. İddiaya göre Barça, Messi'ye 2 yıllık sözleşme önerdi. Messi de bu teklife sıcak bakıyor.