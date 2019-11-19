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Parlayan yıldız Ozan Tufan

Kiralık gittiği Alanya’dan sezon başı Fener’e geri dönen 24 yaşındaki oyuncu ligde 11, A Milli Takım’da 7 maçta görev yaptı, 2 de gol attı.

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FENERBAHÇE’DE geçen sezonun başında kadroda düşünülmeyen ancak daha sonra devre arasında Alanyaspor’a kiralanan Ozan Tufan, müthiş geri dönüşün ardından parlamaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler’in bu sezon Ersun Yanal yönetiminde ligde oynadığı 11 karşılaşmanın hepsinde 90 dakika sahada kalan ve 1 de gol atan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeniden seçildiği A Milli Takım’ın da vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Şenol Güneş tarafından Euro 2020 elemeleri H Grubu’nda 10 maçın 7’sinde görev verilen Ozan, İstanbul’daki Andorra maçının son dakikalarında attığı golle Ay-Yıldızlılar’a 3 puan kazandırırken,herkesin de takdirini kazandı.Sarı-Lacivertli yıldız, şampiyonluk yolunda takımının en önemli parçalardan biri olacağını ortaya koydu.

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