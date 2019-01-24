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Pato fiyat artırınca Cim-Bom vazgeçti

CİMBOM’UN Pato transferinin son anda neden yattığı ortaya çıktı.

  • StarSpor
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İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, bonservis bedeli ödemeyecekleri Brezilyalı futbolcuyu 5 milyon euro karşılığı kadroya katmayı hesaplıyordu. Ancak Dubai’de masaya oturulunca işler değişti. Pato’nun menajeri, “5 milyon euroyu Brezilya’daki kulüpler de veriyor” diyerek rakamı yükseltirken, ayrıca 3.5 yıllık da sözleşme şartı isteyince, Cim-Bom da geri adım attı.

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