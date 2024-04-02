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  • Patrick Kluivert'ten Adana Demirspor açıklaması! ''3 ay maaş alamadık''
Spor

Patrick Kluivert'ten Adana Demirspor açıklaması! ''3 ay maaş alamadık''

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Patrick Kluivert, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mavi-lacivertlileri çalıştırdığı dönem iyi gittiklerini ancak maaşların geç yatmaya başladığını belirten Kluivert, 'Neredeyse 3 ay maaş alamadık. Vadesi geçmiş ödemelerin bir kuruşunu alamadım. Bu konu artık FIFA'da!' dedi. İşte detaylar...

2 Nisan 2024 Salı 11:27 - Güncelleme:
Patrick Kluivert'ten Adana Demirspor açıklaması! ''3 ay maaş alamadık''
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Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Patrick Kluivert, Hollanda basınına olay açıklamalarda bulundu.

İşte Kluivert'in açıklamaları:

"HERKES RAHATSIZ OLDU"

Kluivert yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor'da işler iyi gidiyordu ilerliyorduk ama bir anda her şey değişti. Başkan, sahada selfieler çekmeye ve Instagram'da canlı yayın açmaya başladı. Bu durum, hem personeli hem de beni biraz rahatsız etmeye başladı. Bu durumun belki de Türkiye'de normal olabileceğini düşündük." dedi.

"MAAŞLAR GEÇ YATMAYA BAŞLADI"

Maaşları zamanında alamadıklarını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "İyi gidiyorduk fakat maaşlar geç yatmaya başladı, futbolcular rahatsız oldu. Neredeyse 3 ay maaş alamadık." ifadelerini kullandı.

"PARAMI FIFA ALACAK"

Ayrılık süreciyle ilgili ise, "Sivasspor mağlubiyeti sonrası daha önce anlaşma sağladığımız yönetici geldi ve ayrılmak istediklerini iletti, ben de istemedim. Takımdaki üstünlüğümü kaybettiğimi düşündüler ama durum öyle değildi. Vadesi geçmiş ödemelerin bir kuruşunu alamadım. Bu konu artık FIFA'da! Eninde sonunda alırım ama bu çok can sıkıcı bir durum." açıklamasını yaptı.

"AJAX OLSA GÜZEL OLURDU"

Ajax'ı çalıştırmak istediğini söyleyen Kluivert, "Ajax'tan bir iş talep etmek için Hollanda'ya gelmedim fakat kulübü bu şekilde görmek acı veriyor. Ne olur bilinmez, şu anda kimseyle konuşmadım. Ajax'tan neden teklif almadığım soruluyor. Bunu ben de kendime soruyorum. Bunun için uygun olduğumu düşünüyorum. Kişisel anlamda deneyimlerimi oyunculara iyi bir şekilde aktarabildiğimi düşünüyorum. Ben kesinlikle bir Ajax adamıyım. Ön plana çıkmak ve buna benzer bir şeyin peşinde değilim ama olsa güzel olurdu." dedi.

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