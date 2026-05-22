Patrick Vieira'dan Real Madrid itirafı! ''Futbol hayatımdaki tek pişmanlığım...''

Patrick Vieira, futbol kariyerine dair yaptığı açıklamada en büyük pişmanlığının Real Madrid'e transfer olmamak olduğunu söyledi. Fransız efsane, Arsenal forması giydiği dönemde İspanyol devinden dört kez teklif aldığını belirtirken, son anda karar değiştirdiğini ifade etti.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2026 Cuma 18:00 - Güncelleme:
Fransız eski orta saha oyuncusu Patrick Vieira, futbol kariyeriyle ilgili bir itirafta bulundu.

Futbolculuk döneminde; Arsenal, Juventus, Inter ve Manchester City gibi önemli takımların formalarını giyen Vieira, tek pişmanlığının Real Madrid'e gitmemek olduğunu söyledi.

Patrick Vieira, "Futbol hayatım boyunca tek bir şeyden pişmanlık duyuyorum; Real Madrid'e transfer olmamak. Arsenal'de oynadığım dönemde (1996-2005) dört yıl üst üste bu fırsat sunuldu ancak kabul etmedim. Son seferinde evet dedim ama Arsenal'i çok seviyordum ve düşünmeye başladım. Transfer olmadı." dedi.

Sözlerine devam eden Vieira, "Manchester City'nin elçisi olarak Madrid'e gittiğimde Florentino Perez bana, "Real Madrid'in teklifini geri çeviren tek oyuncu sendin." dedi." ifadelerini kullandı.

