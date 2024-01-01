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Spor

Paul Merson: Arsenal'in ihtiyacı Ivan Toney

Arsenal'in eski futbolcularından Paul Merson, Londra ekibinin golcü ihtiyacını Ivan Toney ile giderebileceğini belirtti.

1 Ocak 2024 Pazartesi 23:43 - Güncelleme:
Paul Merson: Arsenal'in ihtiyacı Ivan Toney
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Arsenal'in eski oyuncusu Paul Merson, Londra temsilcisinin ligdeki durumunu değerlendirdi.

Merson, "Her takımın kötü dönemleri olur. Ligde 38 maç var. İnişler ve çıkışlar olacaktır. Ancak Arsenal'in West Ham United ve Fulham'a yenilmesi kötüydü. Premier Lig'i kazanmak istiyorsanız, bu tür maçları kazanmalısınız" ifadelerini kullandı.

"ARSENAL'İN İŞİNE YARAYABİLİR"

Arsenal'in ligde aldığı kötü sonuçların avantaja dönüşebileceğini aktaran Paul Merson, "Bu durum Arsenal'in işine yarayabilir çünkü şimdi transfer piyasasına girmek zorunda kalacaklar. Bence bir santrfora ihtiyaçları var. Bence bu konuda hiç şüphe yok. Jesus'un West Ham United karşısında iki şansı var. Ivan Toney gibi biri için bunları atmak çocuk oyuncağı olurdu" sözlerini sarf etti.

"IVAN TONEY'İ ALMALILAR"

Arsenal'in ihtiyaç duyduğu santrforun Ivan Toney olduğunu söyleyen Merson, "Arsenal'in önünde uzun bir yol var, kulüp hala şampiyonluk yarışının içinde. Hala Ivan Toney'i almaları gerektiğini düşünüyorum. Bir santrfor almadan ligi kazanacaklarını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

CEZASI BU AY SONA ERİYOR

Bahis kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 2023 yılının mayıs ayında futboldan men cezası alan Brendfordlu Toney'in cezası bu ay sona erecek.

Arsenal ligde oynadığı 20 maç sonunda topladığı 40 puanla 4. sırada yer alıyor.

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