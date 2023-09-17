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Spor

Paul Onuachu: Başardım!

Trabzonspor'un yeni yıldızı Paul Onuachu, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Eylül 2023 Pazar 22:34 - Güncelleme:
Paul Onuachu: Başardım!
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Trabzonspor kariyerine golle başlayan Paul Onuachu, 3-0 kazandıkları Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

İlk maçında golle tanışan Onuachu, "İlk maçımda, ilk golü attım. Gurur verici. Taraftarlarımız, bize çok destek verdi. Bu galibiyet için çok çalıştık. Herkes elinden geleni yaptı. Taraftarlarımız arkamızdaydı. Taraftarların, bana verdiği enerjinin karşılığını vermek istedim. Bunu da başardım." dedi.

"SAKATLIĞIM ÇOK CİDDİ DEĞİL"

Sakatlığı nedeniyle 47. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Nijeryalı yıldız, "Maç devam ederken sakatlık yaşadım. İlk yarı bitene kadar riske girmedim. Çok ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Daha kötüye gitmemesi için oyundan çıktım." açıklamasını yaptı.

"DOĞA SİZE NE VERİYORSA KABUL EDİN"

Paul Onuachu, "Doğa size ne verdiyse, onu kabul etmelisiniz. Bazen kısa birinin yaptığını, uzun boylu biri yapamaz. Bazen uzun boylu birinin yaptığını, kısa boylu yapamaz. Doğa size ne veriyorsa, kabul edin." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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