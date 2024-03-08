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Spor

Paul Onuachu, Fenerbahçe maçına odaklandı!

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu Fenerbahçe ile oynanacak olan dev derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor.

Sabah8 Mart 2024 Cuma 13:54 - Güncelleme:
Paul Onuachu, Fenerbahçe maçına odaklandı!
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Kolunda kırık ve sol kasık bölgesinde kas yaralanması meydana gelen Paul Onuachu'nun 6 hafta tedavi süresi olacağı açıklanırken oyuncunun da isteği ile bu süreç F.Bahçe maçı düşünülerek Trabzon'da sürdürülecek.

Fenerbahçe maçına kadar toplamda 3 haftayı bulacak olan tedavi sürecinde oyuncunun yetişme ihtimali düşük olsa da hem sağlık ekibi hem de Nijeryalı golcünün kendisi bu maçta oynaması için tüm imkânları zorlayacak. Ancak oyuncu Fenerbahçe maçına yetişemezse dev karşılaşmanın andından kendisine 5 günlük izin verilecek ve tedavi süreci devam edecek.

Sağlık ekibi ve futbolcunun bu çabalarına rağmen teknik ekip ise sakatlığın tamamen geçmemesi durumunda bir risk almak istemiyor.

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