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Spor

Paul Onuachu fırtına gibi geri döndü!

Trabzonspor'un 29 yaşındaki Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Gaziantep FK maçında 18 dakikada attığı 3 golle sakatlığının ardından sahalara iyi bir geri dönüş yaptı.

IHA29 Nisan 2024 Pazartesi 16:13 - Güncelleme:
Paul Onuachu fırtına gibi geri döndü!
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 mağlup etti. Bordo-mavililerde sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Paul Onuachu da Gaziantep ekibi karşısında attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle yıldızlaştı.

Trabzonspor'un, 28 Şubat'ta kupada RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Paul Onuachu'nun sol ön kolunda kırık tespit edilmişti. Ligde Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyen 29 yaşındaki oyuncu, Gaziantep FK ile oynanan maçta 3 gol birden atarak adeta sahalardan uzak kaldığı günlerin acısını çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında 34 dakika süre alan Onuachu, Süper Lig'de ise sakatlığının ardından 65 gün sonra 11'de sahaya çıkarak, 80 dakikada ter döktü.

Ligde son golünü 11 Ocak'ta bordo-mavililerin Samsunspor'u sahasında 2-1 yendiği müsabakada atan başarılı santrfor, 109 gün sonra da gol sevinci yaşamış oldu.

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