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Spor

Paul Onuachu: Zor maç olacağını biliyorduk

Trabzonspor'da attığı golle Samsunspor galibiyetinin mimarlarından olan Paul Onuachu, karşılaşmayı değerlendirdi. Zor bir maç olduğuna değinen golcü oyuncu, ' Hocamız zor maç olacağını söylemişti, biz de biliyorduk. iyi bir karakter ortaya koyduk. Hak edilmiş bir 3 puan oldu bizim açımızdan.' yorumunda bulundu.

11 Ocak 2024 Perşembe 22:41 - Güncelleme:
Paul Onuachu: Zor maç olacağını biliyorduk
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Trabzonspor'un ikinci golünü atan futbolcu Paul Onuachu, Samsunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçı yorumlayan Paul Onuachu, "Kesinlikle kolay bir maç olmayacağının bilincindeydik. Rakibimiz oynadığı son 4 maçta iyi karşılaşmalar çıkarmıştı. Hocamız zor maç olacağını söylemişti, biz de biliyorduk. iyi bir karakter ortaya koyduk. Hak edilmiş bir 3 puan oldu bizim açımızdan." dedi.

Paul Onuachu ayrıca, "4 maç oynamış bir takıma sonradan katılabilmek kolay değildir. Benim açımdan adapte olabilmek çok kolay değildi. Milli takımda özellikle santrfor bölgesinde çok önemli oyuncular var. Milli takım hocamızda tercihlerini bu şekilde kullanmış. Ben kendi oyunuma odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.

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