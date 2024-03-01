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  • Paul Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber! En az 1 ay yok
Spor

Paul Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber! En az 1 ay yok

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final Başakeşehir maçında koluna ve göğsüne darbe alan Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu en az 1 ay sahalarda uzak kalacak.

Sabah1 Mart 2024 Cuma 15:10 - Güncelleme:
Paul Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber! En az 1 ay yok
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Başakşehir'i 1-0'la geçerken Paul Onuachu'nun sakatlığı ile sarsıldı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında yaşanan ve Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda koluna ve göğsüne darbe alan Nijeryalı forvet oyuna devam etmiş, 68. dakikada ise yerini Enis Destan'a bırakmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun perşembe çekilen MR'ında kolunda kırık tespit edildi.

EN AZ BİR AY YOK!

Kolu alçıya alınan Onuachu'nun bir süre dinlendirileceği, tedaviye vereceği cevaba göre en az bir ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Oyuncunun aynı zamanda sol kasık bölgesinde kas yaralanması olduğu açıklandı.

Yine aynı maçta kafasına isabet eden sert top sonrası baş dönmesi yaşayan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Umut Güneş'in tomografisi temiz çıktı. 23 yaşındaki orta saha, takımla birlikte antrenmana başladı.

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