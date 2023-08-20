Galatasaray'da stoper arayışları hız kesmeden devam ediyor. Mevcut kadrosunda Abdülkerim, Nelsson, Kaan Ayhan ve Emin Bayram'la sezona başlayan sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle birlikte 3 kulvarda yapılacak mücadeleyi göz önünde bulundurarak, bu bölgeyi güçlendirmeye çalışıyor.

SANCHEZ İÇİN 6 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Galatasaray'ın bir süredir Tottenham forması giyen Davinson Sanchez ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Kıran kırana pazarlık Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper için 6 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

İngiliz devinin ise kapıyı 14 milyon Euro'dan açtığı, ancak 1.5 aydır devam eden pazarlık süreciyle birlikte rakamın 10 milyon Euro seviyesine kadar indiği öğrenildi.

TEKLİF YÜKSELTİLEBİLİR

Galatasaray cephesi de ödeme takviminin uygun olması durumunda teklifi yükseltmeye sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde Sanchez transferiyle ilgili daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.