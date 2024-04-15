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Spor

Pedri: PSG'yi yenmeliyiz

Barcelona'nın genç yıldız Pedri, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında karşılaşacakları PSG maçıyla ilgili konuştu.

15 Nisan 2024 Pazartesi 19:04 - Güncelleme:
Pedri: PSG'yi yenmeliyiz
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Barcelona'nın orta saha oyuncusu Pedri, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Paris Saint-Germain ile oynayacakları maç için konuştu.

Pedri, "PSG ile birbirine çok benzeyen iki takımız. Taraftarlar için harika bir maç olacak ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

PSG'ye karşı ilk maçı deplasmanda 3-2 kazandıkları hatırlatılan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Dikkatli olmak zorundayız. Küçük bir avantajımız var. Sahaya çıkmalı ve PSG'yi yenmeliyiz" sözlerini sarf etti.

Barcelona, 3-2'nin rövanşında PSG'yi sahasında konuk edecek. İki takım arasındaki 16 Nisan'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

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