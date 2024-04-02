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Spor

Pedri: Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Pedri, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceklerini söyledi.

2 Nisan 2024 Salı 14:58 - Güncelleme:
Pedri: Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz
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Barcelona'da bu sezon sakatlıkları sebebiyle istediği forma sürelerini yakalayamayan yıldız oyuncu Pedri önemli açıklamalarda bulundu.

"DEVLER LİGİ'Nİ KAZANABİLİRİZ"

İspanyol basınına Şampiyonlar Ligi eşleşmelerini değerlendiren Pedri, "Finalin Barça - Manchester City olmasını bekliyorum ama Barça - Real Madrid de iyi olurdu." dedi ve şu sözlerle devam etti:

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı? Biz Barcelona'yız, durum çok karmaşık ama elbette başarabiliriz."

Son olarak Lionel Messi'nin tarihin en iyisi olduğunu söyleyen Pedri şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Lionel Messi'nin tarihin en iyi oyuncusu olduğuna şüphe yok. Ama Cristiano Ronaldo da iyi oyuncu."

24 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Barcelona formasıyla 24 resmi maça çıkan Pedri bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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