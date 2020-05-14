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Spor

Pedro Henrique'nin performansı göz kamaştırıyor

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique formunda olduğunu yine gösterdi.

IHA14 Mayıs 2020 Perşembe 10:14 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:14
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Sarı Kırmızılı takımın en golcü oyuncusu olan Pedro Henrique, maçlarda olduğu gibi antrenmanlarda da hırsı ile dikkat çekiyor. Sezon başında Kayserispor’a katılan ve oynadığı futbol ile takımın en hırslı oyuncularından birisi olan Brezilyalı Henrique, antrenmandaki ayak tenisinde de hırsı ve başarısı ile alkış aldı.

Hafta başından bu yana çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor’da hırsı ile takdir toplayan Pedro Henrique, ayak tenisinde Mario Situm ile Dja Djedje’den oluşan rakibini final maçında mağlup etti. Aksel Aktaş ile birlikte oynayan Pedro Henrique’nin ayak tenisindeki performansı dikkat çekti.

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