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Spor

Pegula ve Medvedev, ABD Açık'ta son 16'da

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 3 numaralı seribaşı Jessica Pegula ve erkeklerin 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 4. tura yükselme başarısı gösterdi.

AA3 Eylül 2023 Pazar 10:38 - Güncelleme:
Pegula ve Medvedev, ABD Açık'ta son 16'da
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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 3 numaralı seribaşı Jessica Pegula ve erkeklerin 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 4. tura yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 6. günü, akşam seansındaki karşılaşmalarla tamamlandı.

Tek kadınlarda Jessica Pegula, Elina Svitolina'ya (26 numaralı seribaşı) karşı oynadığı 3. tur mücadelesini 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazandı.

Geçen yılın finalisti Ons Jabeur (5), Marie Bouzkova (31) karşısında zorlansa da 3 saate yaklaşan maçı 2-1 (5-7, 7-6, 6-3) kazanarak 4. tur biletini aldı.

Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova (9), Zheng Qinwen (23) ve dünya 59 numarası Peyton Stearns de adlarını son 16 isim arasına yazdırdı.

ERKEKLERDE FAVORİLER TUR ATLADI

Tek erkeklerde 2021 şampiyonu Daniil Medvedev (3), klasmanın 32. sırasındaki Sebastian Baez'i 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) yenerek son 16 turuna yükseldi.

Jannik Sinner (6), seribaşı olmayan 2016 şampiyonu Stanislas Wawrinka ile oynadığı 3. tur maçından 3-1 (6-3, 2-6, 6-4, 6-2) galip ayrıldı.

Ayrıca Andrey Rublev (8), Alexander Zverev (12) ve Alex de Minaur (13) da rakiplerini geçerek yollarına devam etti.

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