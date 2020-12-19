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  • ''Penaltımız ve golümüz verilmedi'' Erol Bulut: Bu çizgileri kim çekiyor
Spor

''Penaltımız ve golümüz verilmedi'' Erol Bulut: Bu çizgileri kim çekiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep karşısında aldıkları 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Şanssız olduklarını belirten Bulut, 'Hocam ne anlatıyorsun diyecekler ama bu futbol. Futbolda bunlar oluyor. Acı çekiyoruz evet.' diye konuştu.

19 Aralık 2020 Cumartesi 22:08 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 22:08
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Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Gaziantep'e deplasmanda 3-1 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ŞANSSIZLIKLAR DA BİZİM ÜZERİMİZDE"

"90 dakikaya bakınca oyun kontrolü bizdeydi. Şanssızlıklar da bizim üzerimizde. Frikiğe vuruyor top, oradan Gustavo'nun dizine çarpıp rakibin önüne düşüyor. Sonra penaltı. İkinci yarı futbolcular elinden geleni yaptı. Pozisyonlar var, olmadı."

OFSAYT ÇİZGİLERİNİ KİM ÇEKİYOR?

"VAR ile ilgili, hakemler ile ilgili konuşmadım. Soruyorum. VAR'daki ofsayt çizgilerini kim çekiyor. Dün oynanan Galatasaray maçı, bugün Trabzon maçındaki penaltılara bakınca sormak istiyorum. Bir yorumlasınlar. Bize verilmeyen penaltıyı da. Penaltımız verilmedi. Golümüz verilmedi"

EN ÇOK PENALTI VEREN DEFANSIZ

"Avrupa'da en çok penaltı veren defansız. 6 penaltının 5'i gol olmuş. Onun üzerinde durmamız lazım. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu kesin. Fenerbahçe daha iyi durumda olması gerekirdi. 23 puanda ve 3. sıradayız. 27 maç var.

NE ANLATIYORSUN DİYECEKLER

"Hocam ne anlatıyorsun diyecekler ama bu futbol. Futbolda bunlar oluyor. Acı çekiyoruz evet. Buradan çıkacağız. Yarından itibaren önümüzde Başakşehir maçı var. Ona hazırlanacağız. Puanlar alarak zirveye, en üste çıkacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz."

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