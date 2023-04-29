Pendikspor 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Pendikspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 17. galibiyetini alan üçüncü sıradaki Pendikspor, puanını 61'e çıkardı ve Çaykur Rizespor ile puanı farkını 2'ye indirdi.

İkinci basamaktaki Karadeniz temsilcisi ise dördüncü yenilgisini yaşadı.

Çaykur Rizespor'da 71. dakikada penaltıdan fileleri havalandıran Bolasie, müsabakanın 77. ve 87. dakikalarında ise kazanılan 2 penaltı vuruşundan faydalanamadı. Bolasie'nin kaçırdığı penaltı atışlarından ilkinde meşin yuvarlak auta giderken, ikincisinde ise kaleci Burak Öğür gole izin vermedi.

Stat: Pendik

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Baran Eraslan

Pendikspor: Burak Öğür, Berkay Sülüngöz, Mesut Özdemir, Hasan Hatipoğlu, Gökcan Kaya, Hasan Kılıç (Dk. 89 Tarık Tekdal), Regattin, Samet Asatekin (Dk. 61 Erhan Kara), Aosman (Dk. 79 Ali Han Tunçer), Görkem Bitin (Dk. 78 Ahmet Ildız), Thuram

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 64 Alberk Koç), Emirhan Topçu, Sinan Osmanoğlu, Mithat Pala (Dk. 46 Koray Altınay), Azubuike (Dk. 46 Oğuz Ceylan), Alper Potuk, Benhur Keser, Bolasie, Amilton (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), John Mary (Dk. 46 Olawoyin)

Goller: Dk. 5 Benhur Keser, Dk. 71 Bolasie (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 18 Gökcan Kaya, Dk. 25 Thuram, Dk. 45+1 Aosman (Pendikspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Azubuike, Dk. 90+3 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 36 Görkem Bitin, Dk. 70 Hasan Hatipoğlu, Dk. 74 Regattin, Dk. 77 Aosman, Dk. 78 Hasan Kılıç, Dk. 82 Osman Özköylü (Teknik direktör), Dk. 88 Erhan Kara (Pendikspor)