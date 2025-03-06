Pendikspor 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede Pendikspor, Erzurumspor FK'yi deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Erzurumspor, maçın ilk yarısında Eren Tozlu ve Cheikne Sylla ile 2-0 öne geçmesine rağmen 15. dakikada Mustafa yumlu'nun gördüğü kırmızı kart sonrası maçtan 4-2 yenik ayrıldı.

Pendikspor'un galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Hasan Kılıç, 47. 69. dakikalarda Bekir Karadeniz ve 90+12. dakikada Yonathan Alexander del Valle'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor ligde 3 maç aradan sonra galip gelerek puanını 40'a çıkarttı.

Erzurumspor FK ise 3 maç aradan sonra ilk yenilgisini aldı ve 45 puanda bulunuyor.