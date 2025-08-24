Pendikspor geriden gelip 1 puanı aldı

1. Lig'in 3. haftasında Erzurumspor, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki mücadele 3-3 sona erdi.

Erzurumspor, 11. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 19. dakikada Brandon Baiye ve 24. dakikada Benhur Keser'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Pendikspor, ikinci yarıda geri döndü. İstanbul ekibinin gollerini 63. dakikada Mallik Wilks, 71. dakikada penaltıdan Jonson Clarke-Harris ve 88. dakikada Thuram attı.

Bu sonucun ardından iki takım da 5 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Sarıyer deplasmanına gidecek. Pendikspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Olcar, Serdar Osman Akarsu, Harun Terin,

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 66 Adem Eren Kabak), Eren Tozlu (Dk.74 Hüsamettin Yener), Giorbelidze, Crociata (Dk. 85 Amar Gerxhalıu), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 75 Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Rodriguez)

Atko Grup Pendikspor: Utku Yuvakuran, Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira (Dk. 46 Furkan Doğan ), Mesut Özdemir, Hakan Yeşil, Denic (Dk. 58 Bekir Karadeniz ), Ahmet Karademir (Dk. 46 Thuram), Erdem Gökçe (Dk. 69 Hüseyin Maldar) Clarke-Harris, Wilks

Goller: Dk. 11 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 19 Baiye, Dk. 24 Benhur Keser (Erzurumspor FK), Dk. 63 Wilks, Dk. 71 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 88 Thuram (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kart: Dk. 63 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK), Dk. 46 Mesut Özdemir, Dk. 49 Thuram, Dk. 95+5 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor )