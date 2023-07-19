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Spor

Pendikspor, ilk 2 iç saha maçını Ümraniye'de oynayacak

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, yeni sezonda ilk iki iç saha maçını Ümraniye Şehir Stadı'nda oynayacağını açıkladı.

IHA19 Temmuz 2023 Çarşamba 13:46 - Güncelleme:
Pendikspor, ilk 2 iç saha maçını Ümraniye'de oynayacak
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, stadyumundaki çalışmalar nedeniyle açıklama yaptı. Kırmızı-beyazlılar, sezonun ilk maçında Hatayspor ile karşılaşırken, mücadele Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak. Konuyla ilgili Pendikspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Pendik Stadı'nın Süper Lig standartlarına uygun hale gelmesi için yaptığımız yenileme çalışmaları nedeniyle iç sahada oynamamız gereken ilk iki maçımızı Ümraniye Şehir Stadı'nda oynayacağız. İnşaat sürecinde bir aksaklık olmaması halinde üçüncü iç saha maçımızda Pendik Stadyumu hazır olacak. Pendik Stadı'ndaki koltuk sayıları netleştikten sonra kombine satışıyla ilgili bilgi en kısa sürede verilecektir" denildi.

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