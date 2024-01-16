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Spor

Pendikspor kupada Antalyaspor'a konuk olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu mücadelesinde Pendikspor, yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

AA16 Ocak 2024 Salı 10:35 - Güncelleme:
Pendikspor kupada Antalyaspor'a konuk olacak
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Siltaş Yapı Pendikspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Kupaya 4. eleme turundan dahil olan Siltaş Yapı Pendikspor, Isparta 32 Spor'u 5-3 yenerek tur atlamıştı.

Bitexen Antalyaspor ise üçüncü turda 52 Orduspor'u 3-0, dördüncü turda da Kepezspor'u 6-1 mağlup etmişti.

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