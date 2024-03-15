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Spor

Pendikspor son nefeste güldü!

Trednyol Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Pendikspor, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 90+7. dakikada bulduğu golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

15 Mart 2024 Cuma 22:33 - Güncelleme:
Pendikspor son nefeste güldü!
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Pendikspor ile İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmayı 1-0 kazanan Pendikspor önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Halil Akbunar attı.

İstanbulspor'da Modestas Vorobjovas 75. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Pendikspor 29 puana ulaştı. İstanbulspor puanı ise 13 oldu.

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