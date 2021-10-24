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Spor

Pep Guardiola: Steve Bruce'un gönderilmesi beni üzdü

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Newcastle United'da görevden alınan Steve Bruce'a destek verdiğini söyledi.

24 Ekim 2021 Pazar 07:21 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 07:21
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Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Newcastle United'da yeni Arap sahiplerin yönetime gelmesinin ardından görevine son verilen Steve Bruce için konuştu.

İspanyol hoca, Bruce'un gönderilmesine üzüldüğünü kaydederken, "Steve'e olanlar beni gerçekten üzdü. Ona mesaj attım, kendisinin yanında olduğumu belirttim. Benim tanıştığım en iyi insanlardan biri. Bana göre çok iyi bir insan. Yenilgiler gerçekleşti. Bana, Klopp'a, Tuchel'e, Solskjaer'e, hepimize olan şeyler bu. Kazandığında, 'Oooo ne kadar iyisin, çok zekisin, değil mi?' derler. Kaybettiğinde de kötülerin en kötüsü olursun. Umarım Steve yakın zamanda çok daha güçlü geri döner." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de 9 hafta sonunda 4 puanı olan Newcastle United'da Bruce'un ayrılığının ardından Antonio Conte ve Jose Mourinho gibi kariyerli teknik adamların adı geçiyor.

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