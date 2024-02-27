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Spor

Pep Guardiola'dan De Bruyne açıklaması!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, yıldız oyuncu Kevin De Bruyne'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

27 Şubat 2024 Salı 19:43 - Güncelleme:
Pep Guardiola'dan De Bruyne açıklaması!
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımın yıldız ismi Kevin De Bruyne'nin geleceğiyle ilgili konuştu.

Suudi Arabistan'dan teklif aldığı iddia edilen Belçikalı yıldız için konuşan Guardiola, "Bu soru aslında benimle alakalı değil! Kalmasını çok isterim ama bilmiyorum... Teklifi var mı? Bilmiyorum! Suudi Arabistan'dan onu istiyorlar mı? Bilmiyorum! Elbette onun Manchester City'de kalmasını isterim." sözlerini kullandı.

2015 yılından bu yana İngiliz ekibinin formasını giyen Kevin de Bruyne'nin Manchester City ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

32 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Manchester City'de çıktığı 367 maçta 98 gol attı ve 161 asist yaptı.

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