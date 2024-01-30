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Spor

Pep Guardiola'dan Xavi açıklaması!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Xavi'nin Barcelona'dan ayrılış kararı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

30 Ocak 2024 Salı 19:49 - Güncelleme:
Pep Guardiola'dan Xavi açıklaması!
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İngiltere Premier Lig'de sahasında Burnley'i konuk edecen Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Barcelona ile sezon sonunda yollarını ayıracak Xavi hakkında konuştu.

"İSPANYA'DA BASKI DAHA FAZLA"

İngiltere'ye kıyasla İspanya'da daha fazla baskı olduğunu söyleyen Pep Guardiola, "Tecrübelerime göre İngiltere'de yaşadığımız baskı İspanya'daki baskıyla karşılaştırılamaz. Orada bin kat daha fazla baskı var. Haftada altı basın toplantısı, birçok maç var." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Barcelona'da yaşadığınız baskı başka hiçbir şeye benzemiyor. Orada çok fazla baskı var."

Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacak Xavi de şu sözleri kullandı:

"Barcelona'da teknik direktörlük yapmak zulüm. Ben böyle hissediyorum. Ne hissettiğimi anlatmaya çalışıyorum. Sürekli Barça'nın hocası olacak biri olmadığınızı söylüyorlar. Guardiola, Valverde ve Luis Enrique anlatırken anlayamıyordum. Şimdi anlıyorum. Barcelona teknik direktörü olmak zevkli bir iş değil. Her an hayatım tehlikede gibi hissediyorum."

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