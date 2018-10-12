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Pepe, milli takımdan izin aldı Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş’ın yıldız ismi Pepe, Portekiz Milli Takımı’ndan geri gönderildi. Tecrübeli stoperin özel izin aldığı ve siyah-beyazlılarla antrenmanlara devam edeceği ifade edildi.

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Beşiktaş’ın tecrübeli stoperi Pepe, Portekiz Milli Takımı’ndan geri dönüyor. Aday kadroya çağrılan Pepe, UEFA Uluslar Ligi’nde Polonya’ya karşı 3-2 kazandıkları mücadelede forma giyerek, 90 dakika sahada kalmıştı.

İskoçya ile Pazar günü bir özel maç yapacak Portekiz’de flaş bir gelişme yaşanarak, Pepe, kulübü Beşiktaş’a geri gönderildi.

Teknik direktör Fernando Santos, Bernardo Silva ve Pepe’yi özel izinle kulüplerine gönderdi.

Pepe’nin herhangi bir sakatlığının olmadığı da belirtildi. 

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