Pepe: Tempomuzu yükseltmemiz lazım
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Pepe, Medipol Başakşehir maçı sonrası konuştu. İşte Pepe'nin açıklamaları...
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Pepe, "Maça kötü başladık, golü yedikten sonra kontrolü ele aldık, rakip kaleye yakın oynadık ama gösterdiğimiz performans maçı kazanmaya yetmedi. Her birimiz, oyuncular olarak performansımızı yukarıya çekmeliyiz. Daha önümüzde maçlar var. Tempomuzu yükseltmemiz lazım." dedi.
Açıklamalarında devam eden Pepe, "Deplasmanda başarısız olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Çok daha fazla çalışmamız ve fedakarlık göstermemiz lazım. Futbolcu olarak alçak gönüllü ve fedakar olmalısınız. Önümüzde çok maç var, hala zamanımız var. Türkiye Ligi hatayı kaldırmıyor, cezayı kesiyorlar. Çok daha fazla çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.
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