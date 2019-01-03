Pepe’nin yerine Boyata gelecek

Siyah-Beyazlılar İskoç kulübünde forma giyen Dedryck Boyata için devreye girdi. Bu hafta içinde 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu için girişimlerin yapılacağı öğrenildi. Bu oyuncu ile İngiliz kulübü Fulham da ilgilendiği için elini çabuk tutmaya çalışan Beşiktaş yönetimi sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncu için kulübü sıkıntıya sokmayacak bir teklif yapacak.