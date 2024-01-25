Afrika Uluslar Kupası'nda grup mücadeleleri tamamlandı. F Grubu'nda Fas, Zambiya'yı 38'inci dakikada Galatasaraylı Hakim Ziyech'in kaydettiği golle 1-0 yenerek grubunu yedi puanla lider tamamladı. Fas'ta ilk yarının sonlarına doğru sakatlık yaşayan Ziyech, devre arasında oyundan alındı.

DÜNYA BASINI ZIYECH'I KONUŞTU

Dünya basını da 30 yaşındaki yıldızın performansına geniş yer ayırdı. İşte o başlıklar...

EUROSPORT (FRANSA): Ziyech'in golü Zambiya'nın rüyasına son verdi.

BBC: Ziyech, Zambiya'yı evine gönderdi.

INDEPENDENT: Hakim Ziyech, Fas'ı Güney Afrika ile birlikte Afrika Uluslar Kupası son 16 turuna gönderdi.

GOAL: Hakim Ziyech'in devreye girmesiyle Fas liderliğe yükseldi.

SAKATLIK DURUMU BELLİ OLDU

Mücadelenin 46. dakikasında sakatlanan yıldız oyuncu yerini Amine Adli'ye bırakmıştı. 30 yaşındaki oyuncunun sakatlık durumu da belli oldu. Ziyech'in önemli bir sakatlığının olmadığı, tedbir amacıyla oyundan alındığı ve bir sonraki maçta forma giyebileceği öğrenildi.

RAKİPLER BELLİ OLDU

Grubun diğer maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya ile 0-0 berabere kalarak puanını 3 yaptı ve ikinci sırada yer alarak üst tura adını yazdırdı.

Kongo'da Beşiktaşlı futbolcu Arthur Masuaku maçta 90 dakika görev yaparken Galatasaraylı Cedric Bakambu ise 68'inci dakikada oyuna dahil oldu. Öte yandan Fas, Güney Afrika ile; Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Mısır ile eşleşti.