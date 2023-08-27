İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2023 Pazar / 11 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Performansı parmak ısıttırdı! Sebastian Szymanski, Avrupa devlerini peşine taktı
Spor

Performansı parmak ısıttırdı! Sebastian Szymanski, Avrupa devlerini peşine taktı

Fenerbahçe'nin bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski perfromansı ile adeta herkesi büyüledi ve Avrupa kulüplerini peşine taktı. Avrupa futbolunun iki önemli kulübü Sevilla ve Napoli, Sebastian Szymanski'yi yakından takip etmek için scoutlarını görevlendirdi. İşte detaylar...

Sabah27 Ağustos 2023 Pazar 10:43 - Güncelleme:
Performansı parmak ısıttırdı! Sebastian Szymanski, Avrupa devlerini peşine taktı
ABONE OL

Fenerbahçe'de 7 maçta 4 gol-4 asist ile kalitesini gösteren Sebastian Szymanski Napoli ve Sevilla'nın radarına girdi. İki kulüp de 24 yaşındaki futbolcuyu yakından takip etmek için scoutlarını görevlendirdi.

FENERBAHÇE 10M€ ÖDEDİ

Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Feyenoord ile Hollanda'da şampiyonluk yaşayan Sebastian Szymanski için Fenerbahçe Dinamo Moskova'ya 10 milyon Euro bonservis ödedi.

AVRUPA EKİPLERİNİN RADARINDA

Sarı-lacivertli takımda daha 7 maça çıkan ve 405 dakika sahada kalan Polonyalı oyuncu şimdiden Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

NAPOLI VE SEVILLA

7 maçta 4 gol atıp 4 kez de asist ile takım arkadaşlarına destek olan Polonyalı futbolcu, kısa süre içinde devleri peşine takmayı başardı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Napoli ve Sevilla scoutlarını gönderme kararı alırken her iki takım da hem Avrupa hem de lig maçlarında yakın takipte olacak.

2027'YE KADAR KONTRATI VAR

2027 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olan genç oyuncu 24 kez de Polonya Milli Takımı formasını giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.